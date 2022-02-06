Yüzüklerin Efendisi dizisi The Rings of Power'dan karakter posterleri yayınlandı
06 Şubat 2022 09:49
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Tarihin en yüksek bitçeli dizisi The Lord of the Rings: The Rings of Power dizisinin ilk karakter fotoğrafları yayınlandı.
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Fotoğraflarda dizideki karakterlerin elleri, kullandıkları savaş aletleri ve vücutlarının orta kısımları gösteriliyor.
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Bu kadar sırın üzerinde karakter ve oyuncu isimleri de açıklanmıyor. Amaç, kimin kim olduğu hakkında fandom spekülasyonlarını körüklemek ve karmaşık kostüm, aksesuar çalışmalarına dikkat çekmek.
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Her fotoğrafta tahminlerde bulunmak için birçok ipucu ve ayrıntı var.
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Dizi, 2017'de ilk kez sipariş edildiğinde birden fazla sezon için onaylandı. Yaklaşık 450 milyon dolara mal olduğu söylenen ilk sezonun çekimleri tamamlandı. Peter Jackson'ın üç orijinal filminin toplam bütçesi 281 milyon dolardı.
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Dizinin İkinci Çağ olarak adlandırılan dönemde, hem “Yüzüklerin Efendisi”, hem de “Hobbit” kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl önceki bir dönemde geçiyor.
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Dizi, uzun süredir korkulan kötülüğün Orta Dünya'da yeniden ortaya çıkışıyla yüzleşirken, gerek tanıdık gerekse yeni karakterlerden oluşan bir topluluğu takip ediyor. Oyuncular arasında Sir Lenny Henry, Morfydd Clark, Peter Mullan, Joseph Mawle ve Robert Aramayo yer alıyor.
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Yüzüklerin Efendisi dizisi The Rings of Power'dan karakter posterleri yayınlandı
99
Yüzüklerin Efendisi dizisi The Rings of Power'dan karakter posterleri yayınlandı