Yunanistan'da 13 bin kişi tasarruf paketini protesto etti
09 Mayıs 2016 14:18
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Yunanistan hükümetinin yeni sosyal güvenlik ve vergi reformlarına karşı çıkan yaklaşık 7 bin kişi Atina'daki meclis binasının da olduğu "Sintagma Meydanı"nda toplandı.
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Eş zamanlı olarak Selanik'te düzenlenen gösterilere de 6 bin kişi katıldı. Atina'daki eylemde göstericiler polise taş ve molotof kokteyli fırlattı.
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Polis ise göstericilere gazla müdahale etti. Olaylarda 9 kişi göz altına alındı.
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Protestolara neden olan Avrupa Birliği ve IMF'nin talep ettiği tasarruf paketi ise Yunanistan Meclisi'nde onaylandı.
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300 milletvekillik Yunanistan Meclisinde, toplam 153 "evet" oyuna karşın, muhalefet partilerinden 143 "hayır" oyu geldi. 4 milletvekili ise parlamentoda bulunmadı. Hükümet ortakları SYRIZA ve Bağımsız Yunanlar (ANEL) milletvekilleri fire vermeden "evet" oyu kullandı.
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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın oylama öncesi yaptığı konuşmada, kreditörlere geçen yıl verdikleri sözlere bağlı olduklarını belirterek "Ancak, irrasyonel taleplere boyun eğmeyeceğiz" dedi.
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Tasarruf paketinin toplam hacmi 5 milyar 400 milyon euro'yu buluyor. Hükümet bu paranın 3'te 1'ini emeklilik kesintilerinden 3'te 1'ini de vergi zamlarından elde etmeyi planlıyor. Geri kalan miktar da dolaylı vergilere getirilecek zamlarla elde edilecek.