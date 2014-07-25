Yüksek Hızlı Tren istasyonları nasıl olacak?

3 bin davetlinin katılımıyla gerçekleşecek Ankara-İstanbul arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının resmi açılışı bugün saat 18:30’da İstanbul’da gerçekleşecek. YHT, Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresini 3 saate düşürecek. Bir YHT'de 6 vagon olacak. Yüksek Hızlı Tren hattı için yeni istasyonlar da inşa ediliyor. Ayrıca YHT'nin bilet fiyatları da belli. Fiyatlar yemekli ve yemeksiz olarak ikiye ayrıldı. İşte YHT ile ilgili tüm detaylar ve İstanbul-Ankara arasına yapılacak göz alıcı yeni istasyonların proje fotoğrafları ve özellikleri… Hürriyet/Hacer Boyacıoğlu- Çilem Kaya Açık
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YHT hatlarının Ankara Merkezli olarak inşa ediliyor olmasından dolayı yılda yaklaşık 30.000.000 yolcunun da Ankara'dan seyahat etmesi bekleniyor.
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Bina A, B ve C Blokları olmak üzere 3 bloktan oluşuyor. Bunlardan A Blok Yolcu Hizmet ve VIP Binası, B Blok demiryolu hatlarının üzerinde yer alan ve yolcuların bekleme, bilet kontrolü işlemlerinin gerçekleştirildiği kütle ve C Blok asansör-yürüyen merdivenlerin yer aldığı alandan oluşuyor.
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Bina A, B ve C blokları olmak üzere üç bloktan oluşacak.
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Yılda yaklaşık 15 milyon yolcuya hizmet verecek şekilde tasarlandı. 4 adet perona sahip olacak olan bina, 6 katlı olacak. İstanbul Ankara arasındaki Yüksek Hızlı Tren'deki en ucuz bilet fiyatı ise 70 lira olarak belirlendi. Tren günde 12 sefer yapacak. Seferler 6 geliş 6 gidiş olarak tasarlandı. Biletlerde ise 4 ayrı kategori olacak. Bunlar, ekonomi-yemeksiz, ekonomi-yemekli, business-yemeksiz ve business-yemekli olacak. Yetkililer ekonomi yemeklinin bilet fiyatının 85 TL şeklinde ayarlandığını belirttiler.
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Yıllık 54.000 yolcuya hizmet verecek olan gar, yaklaşık 1.431,24 m2 inşaat alanına sahip. İnşaat iki büyük kütleden oluşuyor.
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Yıllık 234.000 yolcuya hizmet vermesi planlanan garı yaklaşık 6.379,65 m2 inşaat alanına sahip.
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Hızlı trenin içinden görüntüler...
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Öte yandan hızlı tren, İstiklal Madalyası sahiplerine, harp malullerine, terörle mücadelede yaralanan veya sakatlanan gaziler ile engellilere ücretsiz olacak.