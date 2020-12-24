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YouTube Türkiye’de 2020 yılında en çok dinlenen şarkılar

24 Aralık 2020 10:29

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YouTube, 2020'de Türkiye'deki kullanıcıların en fazla dinledikleri şarkıları açıkladı. İşte o liste:

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İkiye On Kala - Kafamda Kentsel Dönüşümler- 84 milyon

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Murda - Eh Baba (prod. Rockywhereyoubeen) - 90 milyon

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Ziynet Sali - Kalbim Tatilde - 109 milyon

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Tuğçe Kandemir - Kurban Olduğum - 115 milyon

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DİDOMİDO feat. EGLO G - NİMET - 122 milyon

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Gazapizm - Unutulacak Dünler - 152 milyon

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Ece Mumay - Galaksi -159 milyon

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Murda & Ezhel - Bi Sonraki Hayatimda Gel (prod. Spanker) - 170 milyon

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Reynmen - Leila - 171 milyon

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Zehra - Cennetten Çiçek - 174 milyon

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