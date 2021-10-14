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Yöneylem anketi: Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı 2 puana düştü

14 Ekim 2021 10:56

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Yöneylem Araştırma'nın Eylül 2021 anketinin sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı yüzde 42,5 oy oranındayken, CHP ve İYİ Parti'nin oy toplamı yüzde 40,2'de.

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Anketten öne çıkan sonuçlarş öyle:

35

Yöneylem anketi: Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı 2 puana düştü

45

Yöneylem anketi: Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı 2 puana düştü

55

Yöneylem anketi: Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı 2 puana düştü

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