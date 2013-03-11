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Yollar gidişine görenler duruşuna hasta

11 Mart 2013 11:31

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Karayollarında sıra dışı yazılarla dikkatleri cçken kamyonların arasına, dışında onlarca aydınlatma aksesuarı bulunan, içine halı serildiği için ayakkabısız binilen, pedallerı bile halı kaplı, oyuncak hayvanlarla dolu bır kamyon da eklendi.

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Işıkları görenlerin dikkatini çekiyor, kapısını açıp içine bakanlar adeta hayrete kapılıyor. On iki yılını yollarda geçiren Nuri Çerci'ni0n kamyonu, sıra dışı yazıların bulunduğu kamyonlardan biraz farklı. Çerci'nin kamyonuna dışardan bakınca ışıklı oyuncak arabalar gibi. Kamyonun önünde, arkasında, yanlarında onlarca aydınlatma unsuru bulunuyor. Daha çok Antalya ile İstanbul arasında yük taşıyan Çerci, sonradan taktırdığı lambaları sadece park halindeyken yakıyor.

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Adeta sıcak bir yuvaya dönüştürülen kamyonun ön kısmında, işlemeli havludan nazar boncuklarına, cam avizelerden tespihlere, perdeden örme süslere çok farklı esyalar bulunuyor.

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