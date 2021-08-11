Yok olması için en az 450 yıl gerekiyor; okyanuslarda 1,6 milyar maske!
Okyanusların korunması için çalışan OceansAsia kuruluşunun Aralık 2020 tarihli ‘Masks on the Beach: The Impact of COVID-19 on Marine Plastic Pollution ’başlıklı raporuna göre, bileşenlerinin yarısından fazlası plastik ve polimerlerden oluşan yaklaşık 1,6 milyar maske okyanuslarda yüzüyor. Tek bir maskenin yok olması içinse en az 450 yıl gerekiyor. 2021’de toplam 52 milyar tek kullanımlık maske üretildiği ve bu maskelerin yüzde 3'ünün denizleri kirletebileceği öngörülüyor.
11 Ağustos 2021 11:33
110
Yok olması için en az 450 yıl gerekiyor; okyanuslarda 1,6 milyar maske!
210
Son dönemlerde Türkiye de dahil dünyanın pek çok yerinde yaşanan sel, yangın gibi doğal afetler ve artan çevre kirliliğinin tüm dünyayı risk altındaki doğal yaşam için harekete geçirdiği ifade edildi. Özellikle hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen maskelerin bilançosunun ağır olduğu açıklandı.
310
Okyanusların korunması için çalışan OceansAsia kuruluşunun Aralık 2020 tarihli ‘Masks on the Beach: The Impact of COVID-19 on Marine Plastic Pollution ’başlıklı raporunda okyanuslarda yaklaşık 1,6 milyar maskenin ‘yüzdüğü' kaydedildi.
410
Raporu inceleyen Online PR Servisi B2Press’in paylaştığı verilere göre, maskelerin 4 bin 680 ila 6 bin 240 ton arasında ek bir deniz kirliliğine yol açtığı ve tek bir maskenin tamamen yok olmasının 450 yıl kadar süreceği belirtildi. B2Press’in incelediği raporda, tek kullanımlık maskelerin doğada biyolojik olarak parçalandığına ve mikroplastiklere dönüşerek hayvanlar tarafından kolayca yutulabildiğine dikkat çekiliyor.
510
Buna göre yutulan plastikler besin zinciri boyunca transfer edildiğinden insanlar için de ciddi sağlık riski oluşturuyor. Deniz ekosistemini tehdit eden maske kaynaklı bir başka tehlikenin ise tek kullanımlık maskelerin burun destek telleri olduğu görülüyor.
610
Raporda bu tellerin balık ve kuşlar için boğulma riskini artırdığı, plastik yüzeyinin ise alg çoğalmasını uyararak maskelerin özellikle kaplumbağalar tarafından yiyecek olarak algılanıp tüketilmesine neden olduğu belirtiliyor. Online PR Servisi’nin incelediği raporda, 2050 yılında denizlerde balıktan daha çok plastik bulunacağına dair tahminler de yer alıyor.
710
Buna göre 2021’de toplam 52 milyar tek kullanımlık maske üretildiği ve bu maskelerin yüzde 3'ünün denizleri kirletebileceği öngörülüyor. Tek kullanımlık yerine yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir maskelerin teşvik edilmesi ve atık yönetiminin iyileştirmesi ise denizlerdeki kötüye gidişin durdurulmasında etkili olacağı belirtilen önlemler arasında sayılıyor.
810
Maske kullanımı dünya çapında Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemiyi resmi olarak ilan etmesinin ardından zorunlu kılınmış ve bu zorunluluğun fabrika ve atölyelerin tam kapasite tek kullanımlık maske üretmeye başlamasına neden olan büyük bir talep şoku yarattığı belirtildi.
910
İncelenen verilerin üretimdeki patlamayı da ortaya koyduğu belirtildi. Buna göre maskelerin çoğu Çin'de üretilirken sadece Nisan 2020'de ülkenin günlük maske üretimi 450 milyon adet olarak kayıtlara geçti.
1010
Yok olması için en az 450 yıl gerekiyor; okyanuslarda 1,6 milyar maske! (dha)