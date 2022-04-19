Yeşim Salkım'dan Hülya Avşar'a "Cumhurbaşkanı iftarı" göndermesi: Simit var mıymış!
19 Nisan 2022 13:05
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Oyuncu Yeşim Salkım, "Bu saatten sonra gerekirse simit yeriz" açıklamasıyla gündem olan şarkıcı Hülya Avşar'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iftar davetine katılmasını eleştirdi.
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Avşar'ın simit çıkışını hatırlatan Salkım, "Simit var mıymış bari" dedi. Avşar'dan Salkım'a yorum gelmezken; paylaşım kısa sürede gündem oldu.
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Hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen iftar davetine ünlü isimler katıldı. İftara katılan Hülya Avşar da eline fotoğraf makinesi alarak Emine Erdoğan ve diğer konukların fotoğraflarını çekti.
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Bu halleriyle Twitter'da çok konuşulan Avşar'ın simit çıkışı yeniden hatırlatıldı.
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Avşar, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak" ifadelerini kullanmıştı.