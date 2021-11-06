Yerli dizilerle hayatımıza girip 2000'lere damga vuran 35 şarkı
06 Kasım 2021 13:18
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Yerli dizilerle hayatımıza girip 2000'lere damga vuran 35 şarkı
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Televizyonların en sevilen yapımları olan yerli diziler, müzikleri ve senaryolarına bir şekilde dahil edilen şarkılarla da ses getiriyor. İşte dizilerde duyulup unutulmazlar arasına giren 35 şarkı.
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Son yıllarda diziler ve müzik, gitgide kuvvetlenen bir bağ geliştirdiler. Öyle ki “dizi müziği” diye bir sektör oluştu. 90’larda başlayan, 2000’lerde iyice hızlanan bir dizi müziği dalgasından söz edebiliriz. Süper Baba, Çılgın Bediş, Mahallenin Muhtarları, Kaygısızlar gibi 90’ların unutulmaz dizilerinin jenerik müzikleri, genellikle şarkı formatındaydı ve günümüzde hâlâ birçoğu ezbere biliniyor. 2000’lere yaklaştıkça dizi ve müzik ilişkisi çetrefilleşti. Dizilerin belli sahnelerinde çalınmak üzere bestelenen şarkıların yanı sıra eski şarkıların dizilerdeki kullanımı da arttı. Artık dizilerde klip tadında bölümler izlenir oldu.
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Deli Yürek, Yılan Hikâyesi, Bir İstanbul Masalı gibi yayınlandıkları döneme damga vuran dizilerin müzikleri, sadece televizyonda çalınmakla kalmadı, birer albümde toplanarak kaset veya CD formatında satışa da sunuldu. Kıraç, Toygar Işıklı, Oya Küçümen, Bora Ebeoğlu gibi isimlerin bestelediği şarkı ve jenerik müzikleri, dizilerin alametifarikaları haline geldi.
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2010’lardaysa müzik sektörüne adım atmaya çalışan yeni sanatçılar için dizi müziği yapmak ya da şarkılarının dizilerde çalınması, tanınırlık için en etkili yöntem olmaya başladı. Birçok yeni yetenek, dizilerde duyulduktan sonra tanınır oldu. İşte 2000’lerin Türk dizi sektöründe en öne çıkan dizi müzikleri…