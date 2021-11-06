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Yerli dizilerle hayatımıza girip 2000'lere damga vuran 35 şarkı

06 Kasım 2021 13:18

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Yerli dizilerle hayatımıza girip 2000'lere damga vuran 35 şarkı

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Televizyonların en sevilen yapımları olan yerli diziler, müzikleri ve senaryolarına bir şekilde dahil edilen şarkılarla da ses getiriyor. İşte dizilerde duyulup unutulmazlar arasına giren 35 şarkı.

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Son yıllarda diziler ve müzik, gitgide kuvvetlenen bir bağ geliştirdiler. Öyle ki “dizi müziği” diye bir sektör oluştu. 90’larda başlayan, 2000’lerde iyice hızlanan bir dizi müziği dalgasından söz edebiliriz. Süper Baba, Çılgın Bediş, Mahallenin Muhtarları, Kaygısızlar gibi 90’ların unutulmaz dizilerinin jenerik müzikleri, genellikle şarkı formatındaydı ve günümüzde hâlâ birçoğu ezbere biliniyor. 2000’lere yaklaştıkça dizi ve müzik ilişkisi çetrefilleşti. Dizilerin belli sahnelerinde çalınmak üzere bestelenen şarkıların yanı sıra eski şarkıların dizilerdeki kullanımı da arttı. Artık dizilerde klip tadında bölümler izlenir oldu.

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Deli Yürek, Yılan Hikâyesi, Bir İstanbul Masalı gibi yayınlandıkları döneme damga vuran dizilerin müzikleri, sadece televizyonda çalınmakla kalmadı, birer albümde toplanarak kaset veya CD formatında satışa da sunuldu. Kıraç, Toygar Işıklı, Oya Küçümen, Bora Ebeoğlu gibi isimlerin bestelediği şarkı ve jenerik müzikleri, dizilerin alametifarikaları haline geldi.

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2010’lardaysa müzik sektörüne adım atmaya çalışan yeni sanatçılar için dizi müziği yapmak ya da şarkılarının dizilerde çalınması, tanınırlık için en etkili yöntem olmaya başladı. Birçok yeni yetenek, dizilerde duyulduktan sonra tanınır oldu. İşte 2000’lerin Türk dizi sektöründe en öne çıkan dizi müzikleri…

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'Ben Hayatın Mağlubuyum' - Aşk-ı Memnu - Toygar Işıklı

740

'Hayat Gibi' - Kuzey Güney - Toygar Işıklı

840

'Yokluğunda' - Leyla ile Mecnun - Leyla the Band

940

'Sonunda' - Yaprak Dökümü - Toygar Işıklı

1040

'Annem Gibi' - Doktorlar - Sevda

1140

'Zor Yıllar' - Hatırla Sevgili - Eylem Aktaş

1240

'Oysa Bir Umuttu' - Aliye - Kıraç

1340

'Üstüme Basıp Geçme' - Yabancı Damat - Gökhan Kırdar

1440

'Asiye' - Kurtlar Vadisi - Seyfettin Tomakin

1540

'Hep Bana' - Çemberimde Gül Oya - Dilemma

1640

'Yüreğimden Tut' - İstanbullu Gelin - Eylem Aktaş

1740

'Olur Ya' - Bir İstanbul Masalı - Kıraç

1840

'Jenerik' - Asmalı Konak - Cihan Okan

1940

'Taş Duvarlar' - Zerda - Kıraç

2040

'Sen misin İlacım?' - Kiralık Aşk - Aydilge

2140

'Heyecanı Yok' - Çukur - Gazapizm

2240

'Sevmemeliyiz' - Yasak Elma - Sena Şener

2340

'Yaralı Ruhlar Bahçesi' - Ufak Tefek Cinayetler - Can Temiz

2440

'Ağla Kalbim' - Doktorlar - Bengü

2540

'Tepetaklak' - Erkenci Kuş - Ceren Gündoğdu

2640

'Dağların Karı Gibi' - Sen Anlat Karadeniz - Oktay Üst

2740

'Sevda Kuşi' - İnadına Aşk - Resul Dindar

2840

'Sen Nasıl Bir İnsansın?' - Avlu - Kolera

2940

'Beni Al' - Kavak Yelleri - Pinhani

3040

'Oy Beni Vurun Vurun' - Sen Anlat Karadeniz - Öykü Gürman

3140

'İntihaşk' - Yeni Gelin - Feride Hilal Akın

3240

'Söz Konusu Aşk Bu' - Kırgın Çiçekler - Aleyna Solaker feat. Kutsi

3340

'Olsun' - Behzat Ç. - Pilli Bebek

3440

'Yanarım' - Ulan İstanbul - Karlos feat. Yaren (Şebnem Bozoklu feat. Erkan Kolçak Köstengil)

3540

'Yarem' - Hayat Şarkısı - Norm Ender

3640

'Değmesin Ellerimiz' - Kiralık Aşk - Model

3740

'Beni Benimle Bırak' - Medcezir - Serenay Sarıkaya feat. Çağatay Ulusoy

3840

'Helvacı' - Öyle Bir Geçer Zaman ki - Sercan Badur

3940

'Bir İhtimal Daha Var' - Ezel - Selma Hünel

4040

'Balat' - Ekmek Teknesi - İncesaz

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