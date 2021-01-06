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Yeni Şafak'ın "Kristina Novytska" haberine sosyal medyadan tepkiler

Yeni Şafak gazetesinin Muğla'nın Bodrum ilçesinde elleri kelepçeli başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulunan Ukraynalı Kristina Novytska'nın hakkındaki haberine sosyal medyadan yüzlerce tepki gedli.

06 Ocak 2021 11:15

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Yeni Şafak gazetesi, şüpheli bir şekilde evinde ölü bulunan Kristina Novytska’nın ölümüne ilişkin haberinde, "Bodrum’da elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulunan Kristina Novytska’nın ölümündeki sır perdesi aralanmaya başlandı. Kristina Novytska’nın büyük bir ihtimal intihar ettiği öğrenildi" paylaşımı yaptı.

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Yeni Şafak, tepkilerin ardından haberde yer alan bazı ifadeleri kaldırdı.

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Yeni Şafak'a sosyal medyadan yüzlerce tepki geldi.

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İşte gelen tepkilerden bazıları:

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Yeni Şafak'ın "Kristina Novytska" haberine sosyal medyadan tepkiler

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