Yeni PUBG oyunu New State 40 milyon ön kayıt sayısını geçti
20 Eylül 2021 09:23
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Popüler oyun PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, 40 milyon ön kayıt sayısını geçti.
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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini orijinal battle royale PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yapımcıları KRAFTON Inc'in yaptığı yeni PUBG oyunu PUBG: New State yeni bir başarıya imza attı.
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Geçtiğimiz ay 28 ülkede yapılan ikinci başarılı alfa testi sonrası Google Play ve Apple App Store’da 40 milyon ön kayıt sayısının aştığı duyuruldu.
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Birkaç aydır ön kayıtta olan oyunun ön kayıt sayısındaki bu yükselişte, oyunun Hindistan'da ön kayıta açılmasının büyük katkısı bulunuyor.
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Oyun şu anda App Store ve Google Play üzerinden ön kayıt yapılabilir durumda. App Store'da yazana göre oyun 8 Ekim'de çıkışını yapacak.
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