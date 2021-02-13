Yeni Paranormal Activity filminin yönetmen ve yapımcıları açıklandı
Yeni Paranormal Activity filminin yönetmenleri ve yapımcıları açıklandı
13 Şubat 2021 13:20
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Mart ayında çıkması planlanan yeni Paranormal Activity filminin yönetmenleri ve yapımcıları bugün açıklandı. Serinin sil baştan yapacağı filmin yönetmen koltuğunda Will Eubank ve Christopher Landon yer alacak.
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2007 yılındaki çıkışıyla başarı yakalayan doğaüstü korku filmi serisi Paranormal Activity, bugüne kadar 5 film ve 1 spin-off'uyla karşımıza çıktı. Film serisinin birinci ve üçüncü filmi izleyenlerinden olumlu yorumlar almış olsa da serinin diğer yapımları aynı başarıyı yakalayamadı. Yine de seri, finansal anlamda büyük bir başarı kazandı.
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Bugünse serinin toplamda yedinci filmi olacak Paranormal Activity 7 hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
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Webtekno’da yer alan habere göre, geçen yıl vizyon tarihi 19 Mart 2021 olarak açıklanan yeni filmin yönetmeninin Will Eubank olacağı açıklandı.
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Eubank, korku filmi serisinin yenilenmiş bir şekilde karşımıza geleceği yeni filmde Christopher Landon ile birlikte çalışacak.
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Will Eubank ve Christopher Landon'un yanı sıra filmin yapımcılığı kısmında Jason Blum ve serinin yaratıcısı Oren Peli yer alacak. Ayrıca Steven Schneider, seriye başyapımcı olarak dönüş yapacak. Yeni Paranormal Activity filminin merak edilen çıkış tarihiyse 4 Mart 2022 olarak belirlendi.