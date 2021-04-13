Yeni "Los Galacticos" geliyor: Real Madrid'in hedefinde Mbappe ve Haaland var!
Florentino Perez, 2025 yılının Real Madrid'ini inşa etmeye başladı.
13 Nisan 2021 16:44
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Real Madrid'de başka bir adayın çıkmaması sebebiyle mevcut başkan Florentino Perez, görevini 2025 yılına kadar sürdürmeye devam edecek. Efsane başkan, 2025 yılına kadar geleceğin Real Madrid'ini de inşa edecek. Perez’in hedeflerinin başında ise Mbappe ve Haaland’ı transfer etmek var.
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Perez, başkanlığının yeni döneminde Real Madrid'e önceki dönemlerde kazandırdığı gibi yeni yıldızlar getirmeyi planlıyor. 2000'lerde Figo, Beckham ve Zidane, 2009'da Kaka, Ronaldo ve Benzema transferlerini yapan Perez'in yeni dönemindeki ilk hedeflerinden biri Mbappe olacak.
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Mbappe ile beraber bir diğer hedef ise Erling Haaland...
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Mbappe ve Haaland'ın Real Madrid'e aynı sezon içinde değil farklı yıllarda gelmesi de olası görülüyor ancak İspanyol basınına göre bu iki isim de eninde sonunda Real Madrid forması giyecek...
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Mino Raiola, oyuncusunun haftalık 1.15 milyon euro kazanacağı bir anlaşma yapmayı hedefliyor. Raiola'nın bu rüyası gerçekleşirse Erling Haaland transfer olacağı kulüpte yıllık 60 milyon euro kazanacak ve futbol dünyasında en çok kazanan oyuncu olacak.
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Kayar bir çatı ve 360 derecelik bir video ekranına sahip olacak yeni Santiago Bernabeu'nun ise koronavirüs salgınına rağmen Ekim 2022'de tamamlanması bekleniyor.
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Real Madrid yönetim kurulu, bu transfer için tüm imkanları zorlayacak.Habere göre Real Madrid'in planı Mbappe'nin transfer edilerek gelecek 10 yılda takıma liderlik etmesi olacak.