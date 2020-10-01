Yeni doğan bebekten 103 yaşındaki kadına; işte Koronavirüs'ü atlatarak eve dönme sevincini yaşayanlar
Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dünya genelinde en az 33 milyon insanı etkiledi ve 1 milyondan fazla insanın ölümüne neden oldu. Öte yandan dünya genelinde 23 milyon 400 bin insan da iyileşti. Bored Panda, iyileşen bazı insanların umut veren hikâyelerini derledi.
01 Ekim 2020 11:30
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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dünya genelinde en az 33 milyon insanı etkiledi ve 1 milyondan fazla insanın ölümüne neden oldu. Öte yandan dünya genelinde 23 milyon 400 bin insan da iyileşti. Bored Panda, iyileşen bazı insanların umut veren hikâyelerini derledi.
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Bakım evinde Koronavirüs'e yakalanan 101 yaşındaki kadın hem 1918 virüsünün hem Covid-19'un kahramanı oldu.
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Bir sosyal medya kullanıcısı "Babam Covid-19'u atlatarak hastaneden çıktı" mesajını paylaştı.
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Bir başka kullanıcı ise sağlık çalışanı babasının Covid-19'u atlattıktan 12 gün sonra acil servise çalışmaya döndüğünü yazdı.
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85 yaşındaki bir kadın hastanedeki tedavisi bittikten sonra eve döndü.
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103 yaşındaki bir kadın Koronavirüs'ü atlatmasını kutluyor.
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16 günlük bebek Kobe, Koronavirüs'ü atlattı.
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Joy Andrews isimli kadın hayatı boyunca, Libya'da bir uçak kazasından, Nazi kampını, meme kanserini ve Koronavirüs'ü atlattı.
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İtalya'nın Modena bölgesinde Koronavirüs'ü ilk atlatan kişi 95 yaşında bir kadın oldu.
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Koronavirüs'ü atlatan 104 yaşında bir adam.
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Hepsi Koronavirüs'e yakalanan ve iyileşen bir aile.
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Koronavirüs'ü atlatan oyuncu Bryan Cranston, plazma bağışı yaptı.
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Hastanede 20 gün kalan 102 yaşındaki kadın da virüsü atlattı.
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Koronavirüs'ü atlatarak taburcu olan 7 yaşındaki bir kız çocuğu.