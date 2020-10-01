T24 LogoT24 Logo

Yeni doğan bebekten 103 yaşındaki kadına; işte Koronavirüs'ü atlatarak eve dönme sevincini yaşayanlar

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dünya genelinde en az 33 milyon insanı etkiledi ve 1 milyondan fazla insanın ölümüne neden oldu. Öte yandan dünya genelinde 23 milyon 400 bin insan da iyileşti. Bored Panda, iyileşen bazı insanların umut veren hikâyelerini derledi.

01 Ekim 2020 11:30

114

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dünya genelinde en az 33 milyon insanı etkiledi ve 1 milyondan fazla insanın ölümüne neden oldu. Öte yandan dünya genelinde 23 milyon 400 bin insan da iyileşti. Bored Panda, iyileşen bazı insanların umut veren hikâyelerini derledi.

214

Bakım evinde Koronavirüs'e yakalanan 101 yaşındaki kadın hem 1918 virüsünün hem Covid-19'un kahramanı oldu.

314

Bir sosyal medya kullanıcısı "Babam Covid-19'u atlatarak hastaneden çıktı" mesajını paylaştı.

414

Bir başka kullanıcı ise sağlık çalışanı babasının Covid-19'u atlattıktan 12 gün sonra acil servise çalışmaya döndüğünü yazdı.

514

85 yaşındaki bir kadın hastanedeki tedavisi bittikten sonra eve döndü.

614

103 yaşındaki bir kadın Koronavirüs'ü atlatmasını kutluyor.

714

16 günlük bebek Kobe, Koronavirüs'ü atlattı.

814

Joy Andrews isimli kadın hayatı boyunca, Libya'da bir uçak kazasından, Nazi kampını, meme kanserini ve Koronavirüs'ü atlattı.

914

İtalya'nın Modena bölgesinde Koronavirüs'ü ilk atlatan kişi 95 yaşında bir kadın oldu.

1014

Koronavirüs'ü atlatan 104 yaşında bir adam.

1114

Hepsi Koronavirüs'e yakalanan ve iyileşen bir aile.

1214

Koronavirüs'ü atlatan oyuncu Bryan Cranston, plazma bağışı yaptı.

1314

Hastanede 20 gün kalan 102 yaşındaki kadın da virüsü atlattı.

1414

Koronavirüs'ü atlatarak taburcu olan 7 yaşındaki bir kız çocuğu.

ETİKETLER

koronavirüssalgıncovid-19iyileşenlerbebekyaşlı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24