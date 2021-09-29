Yeni başlayanlar için basit tantrik seks önerileri
Tantrik seks sanılanın aksine sevişme süresini uzun tutmak gibi bir şey değildir. Tantrik seksin asıl amacı öğrendiklerimizi uygulayarak cinsellikte hazzı arttırmak ve orgazm süresini uzatmaktır.
29 Eylül 2021 22:47
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Tantrik seks sanılanın aksine sevişme süresini uzun tutmak gibi bir şey değildir. Tantrik seksin asıl amacı öğrendiklerimizi uygulayarak cinsellikte hazzı arttırmak ve orgazm süresini uzatmaktır.
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Cinsellikte genellikle çiftler birbirlerine dokunarak hazzı arttırmaya çalışırlar. Ancak tantrik sekste durum bunun ötesine geçmektedir. Tantirk sekste çiftler birbirlerine zihinsel olarak yaklaşmayı hedeflerler. İşte yeni başlayanlara tantrik seks nedir ve nasıl yapılır sorularının cevapları…
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Burası eğlenceli ve rahat bir bölge olmalı. İlk olarak, dikkat çekici karmaşık odayı temizleyin. Daha sonra çiçekler, mumlar ve rahat kumaşlarla süsleyebilirsiniz. Koku, duygusallığınız için çok önemlidir. Bu nedenle doğal yağları tercih edebilirsiniz. Yatağınzın yumuşak çarşaflar ve çok sayıda yastıkla rahat olmasını sağlayın. Son olarak hoşlandığınız yumuşak bir müzik seçebilirsiniz.
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Nefesi uyumlaştırmak eşinizle senkronize etmenin en kolay yollarından biridir. Eşiniz nefes alıp verirken, tüm bedeniniz boyunca kendinizi o nefesi içinize çekerken bulacaksınız.
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Stragar, "Gözlerinizle sevişme fikri, yakınlıktaki derin bağlantının temellerinden biridir." diyor. Beklenenden daha şaşırtıcı bir şekilde bunu yapması zordur. Bu düşünceyi bir kuraldan ziyade istek olarak benimseyin.
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Ön sevişme Tantra için çok önemlidir. Yavaş bir yapı, erkeklerin uzun ömürlülüğü kontrol etmelerini sağlar. Kadınların ise uyarılmasını engeller. Bu süreçte ne kadar çok oyalanırsanız, o kadar uzun sürecek ve o kadar fazla enerji üreteceksiniz. Birbirinize odaklanabilmek için bu süreyi kullanın.
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Seks öncesinde ve sonrasında birbirinize masaj yapın. Bu hem karşınızdakine verdiğiniz değeri gösterir hem de rahatlamanıza, enerjinizi ortaya çıkarmanıza yardımcı olur.
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Gözlerinizi açık tutmak, kendinizi karşınızdakine tümüyle açmanızı sağlar, daha önce görmediğiniz şeyleri fark etmenizi sağlar (Higher Perspectives)