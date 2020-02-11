Yeni Atatürk Kültür Merkezi inşaatı havadan görüntülendi
2019 yılının Şubat ayında yapımına başlanan yeni Atatürk Kültür Merkezi binasının son durumu havadan görüntülendi.
11 Şubat 2020 17:58
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Yeni AKM projesinde, 2 bin 500 kişilik opera salonu, konser ve tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, restoranlar ile 885 araçlık otopark bulunuyor.
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Yeni AKM projesi original binanın mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu tarafından hazırlandı.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili olarak, "AKM projesini 2021'de bitirmeyi düşünüyoruz" demişti.
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1946 yılında temeli atılan Türkiye'nin ilk opera binası olan AKM, 1969 yılında İstanbul Kültür Sarayı adıyla hizmete açıldı.
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1970 yılında çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
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Tadilatların ardından 1978 yılında yeniden hizmete açıldı. AKM, Mayıs 2008'te tadilat nedeniyle kapatıldı.
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Bina, Gezi protestolarından sonra bir yılı aşkın süre polis karakolu olarak kullanılmıştı.
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Yeni Atatürk Kültür Merkezi inşaatı havadan görüntülendi
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