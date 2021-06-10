Yasin Obuz, kendisini arkadaş olarak işe aldığını söyleyen Bahar Candan ile olan mesajlarını paylaştı
10 Haziran 2021 11:57
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Kendisine 5 bin lira maaş karşılığı arkadaş aradığını söyleyen sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Survivor ve Masterchef yarışmacısı Yasin'i "işe aldığını" duyurunca ikili arasında tartışma çıktı. Obuz, Candan'ın mesajını paylaştı.
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Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, geçen aylarda yalnızlıktan şikayet etmiş ve 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek karşılığında kendisine bir arkadaş aradığını duyurmuştu.
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5 bin TL karşılığında arkadaş arayan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, bu kişiyi bulduğunu söylemiş ve "Yasin Obuz CV'sini gönderdi fakat ABD'de olduğu için Türkiye'ye gelince işe başlayacak. Sigortası olacak. Aylık 5 bin TL'ye arkadaşım olacak" demişti.
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Candan bir paylaşım daha yaparak Yasin Obuz'u "işe aldığını" söyledi. Bunu gören Yasin Obuz da Candan'ın mesajını paylaştı.
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Yasin Obuz, Bahar Candan'a verdiği yanıtta, "Bahar seni 5 bin TL'ye değil 100 bin TL'ye bile yanımda gezdirmem. Benim deliliğim zekiliğimden seninki aptallığından kaynaklı olduğu için ayrı dünyaların insanlarıyız anlayacağın. Ben şaka yapmıştım ve sen bunu anlamayacak kadar salak olduğun için her yere yaydın, ee bir de üzerimden prim yapmaya kalkmışsın peki şimdi seni benden kim koruyacak? Dua et kadınsın yoksa kafes dövüşü yapardık. Sen kimsin sana yemek yapıp seni koruyalım paçoz." ifadelerini kullandı.
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Bahar Candan da Obuz'a yanıt verirken, "Bunun gibiler ancak benim gibi iyi niyetli kızları kandırabilir. Beni yemeğe çıkarmıştı iş konulu sohbet edip yemek yemiştik bu kişiyle" dedi.