"Yasaklı ırk" olan köpekler için kısırlaştırma ve çip taktırma süresi daralıyor
19 Kasım 2021 11:27
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Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, eskiden "yasaklı ırk" diye tabir edilen köpeklere çıkan yasa gereği kısırlaştırma ve mikroçip takma işlemi yapılması için son tarihin 14 Ocak 2022 olduğunu hatırlattı. Köse, "Önceden yasaklı olan bu türler toplanıp barınağa götürülüyor, sahibine de para cezası kesiliyordu. Şimdi kısırlaştırılıp çip takılırsa ömür boyu beraber yaşayacaklar" dedi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 14 Temmuz’da aldığı karar sonrası 5199 sayılı yasada değişikliğe gidilerek önceden beslenmesi yasak olan ‘Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio’ cinsi köpeklerin 14 Ocak 2022’ye kadar kısırlaştırılıp mikroçip taktırılması şartıyla sahiplenilebileceğini duyurdu. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, bu köpek türlerini besleyen sahiplerine sürenin dolmasına iki aydan az kaldığını hatırlatarak bir an önce köpeklerini kısırlaştırıp onlara çip taktırmaları konusunda uyarıda bulundu.
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Nihat Köse, bu tür hayvanların çiftleştirilmesinin ve ticaretinin hâlâ yasak olduğunu dile getirdi. Yasa öncesi yasaklı ırk köpek besleyenlerin elinden hayvanlarının alındığını ve barınağa götürüldüğünü hatırlatan Köse, “Sahiplerine de para cezası kesiliyordu. Bu uygulama kalktı. Şu anda üretmeme koşuluyla besleyebilirler. Ama şartları yerine getirmeliler. Yoksa 11 bin lira para cezasıyla karşılaşırlar. Mutlaka kısırlaştırma ve çip taktırma işlemini bir an önce yaptırsınlar. Bu türler için süre daralıyor. Yasa öncesi hayvanları elinden alınan kişiler bu kanundan yararlanamıyor” diye konuştu. (DHA)