Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay, ikinci kez Koronavirüs’e yakalandı
“Virüs ciddi anlamda sarstı”
16 Mart 2022 12:02
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Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay, ikinci kez Koronavirüs’e yakalandı
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Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay, ikinci kez Koronavirüs’e yakalandı. Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Oktay, "Virüs bu sefer ciddi anlamda sarstı. Lütfen maskelerinizi çıkarmayın ve tedbirli olun" dedi.
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39 yaşındaki oyuncu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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"Maalesef ikinci kez Covid-19'a yakalandım. Öncelikle şifa dileklerini ve duasını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Beslenmeme, sağlığıma çok dikkat etmeme rağmen virüsten kaçamadım ve bu sefer ciddi anlamda sarstı. 'Virüs etkisin kaybetti ve artık çok da fazla önleme gerek yok' gibi bir algı oluştu maalesef. Lütfen maskenizden uzaklaşmayın ve olabildiğince tedbirli olmaya devam edin. Toparlıyorum, en kısa zamanda görüşmek üzere.”