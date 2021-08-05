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Yangının ardından Kemerköy Termik Santrali'nde son durum

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları 6’ncı gününe girdi. Kemerköy Termik Santrali'ne dün gece sıçrayan alevler 11 saat sonra söndürüldü. İlk incelemelerde ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği tespit edildi. Santral sahasında soğutma işlemleri ve önlemler sürerken, yangının ardından santraldaki son durum görüntülendi.

05 Ağustos 2021 13:58

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Yangının ardından Kemerköy Termik Santrali'nde son durum

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Yangının ardından Kemerköy Termik Santrali'nde son durum

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Yangının ardından Kemerköy Termik Santrali'nde son durum

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Yangının ardından Kemerköy Termik Santrali'nde son durum

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Yangının ardından Kemerköy Termik Santrali'nde son durum

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Yangının ardından Kemerköy Termik Santrali'nde son durum

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Yangının ardından Kemerköy Termik Santrali'nde son durum

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Yangının ardından Kemerköy Termik Santrali'nde son durum

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Yangının ardından Kemerköy Termik Santrali'nde son durum

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Yangının ardından Kemerköy Termik Santrali'nde son durum

MuğlaMilasyangınKemerköy Termik Santralialevler
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