Yalova'da köprülü kavşak için yine ağaç kesildi!

Yalova'da Tonami Meydanı'nda yapılacak köprülü kavşak için Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nün yola bakan bölümünde yine ağaç kesildi
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Geçen yıl belediye ekiplerince kavşak yapımı için 158 ağacın kesilmesi tepkilere neden olmuştu.
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Yalova'da trafik yoğunluğunun en yoğun yaşandığı Tonami Meydanı'nda Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden köprülü kavşak çalışması kapsamında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü içerisindeki çam ağaçları bu sabah saatlerinde kesildi.
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Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü arazisi içerisine giren köprülü kavşak inşaatı için, 10 metre boyunda 3 metre enindeki alanda bulunan çam ağaçları enstitü tarafından kesildikten sonra kamyonlarla taşındı.
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Yalova'da 28 Kasım'da köprülü kavşak için bölgedeki 158 ağacın belediye ekipleri tarafından kesilmesi tepkilere neden olmuştu.