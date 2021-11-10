Xavi, Barcelona'ya kuralları ile geldi

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez, Katalan bölgesi takımını düzlüğe çıkarabilmek için ilk adımı attı ve 10 maddelik bir kural listesi belirledi. İşte İspanyol basınına yansıyan o 10 kural...
10 Kasım 2021 08:34
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1- Oyuncular antrenmandan 90 dakika önce hazır olacak.
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2- Çalışanlar antrenmandan 120 dakika önce hazır olacak.
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3- Oyuncuların yemek düzenini kulüp belirleyecek, dışardan yemek söylenemeyecek.
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4- Luis Enrique'nin teknik direktörlüğünde kaldırılan ceza sistemi geri gelecek, yanlış davranışlarda oyunculara para cezası kesilecek.
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5- Tekrarlanan yanlış davranışlarda para cezası da katlanacak.
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6- Futbolcular bir maça 48 saat kala evde olacak.
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7- Antrenmanlarda %100 performans istenecek, futbolculardan resmi maç eforu gösterilmesi beklenecek.
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8- Futbolcuların futbol dışı tüm aktiviteleri izlenecek ve kontrol altında tutulacak.
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9- Futbolcular sörf veya binicilik gibi "riskli" aktiviteleri yapamayacak.
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10- Dışarıya her zaman iyi bir imaj verilecek, topluma örnek bir duruş çizilecek.
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İspanyol basınına göre 10 kuralın 10'u da pazarlığa kapalı.