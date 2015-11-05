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WWF'den kürk karşıtı kampanya: Partiye hazırlanırken etrafa kan bulaştırmamaya dikkat edin

05 Kasım 2015 20:28

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WWF, moda uğruna yapılan kürk vahşetini Miami Ad School (Miami ve Hamburg) imzalı kağıt bebeklerden ilham alarak anlatmayı amaçlıyor

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Cristen Arauz ve Theresa Heil’ın sanat yönetmenliğini yaptığı kampanya için hazırlanan 3 posterde içi henüz tamamlanmamış ceketleriyle kağıt bebekler Anna, Theresa ve Cristen’ı görüyoruz. Kızların kürk ceketlerini tamamlamak içinse etrafında bulunan çok sayıda vizon, fok ve tilkinin kesilmesi gerekiyor.

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Posterlerin altındaki açıklama şöyle: “Kağıt bebek Anna’yı çizilmiş yerlerden kesiniz ve parti için hazırlanmasına yardım ediniz. Ceketini tamamlamak için 30-70 arası vizon kesmeniz gerekmekte. Etrafa kan bulaştırmamaya dikkat edin.”

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