Whatsapp'ta para transferi dönemi geliyor
05 Nisan 2017 20:33
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WhatsApp'ta mesajlaşılan kişiye para göndermek veya birinden para almak mümkün hale gelecek gibi görünüyor.
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WhatsApp, uygulama üzerinden kolayca ödeme sağlayabilen bir sistemi kullanabilmek için şu sıralar çalışmalar yürütüyor.
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İddialara göre sistem çok basit bir şekilde çalışıyor ve mesaj gönderir gibi para gönderip almak mümkün oluyor.
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Yeni sistemin Hindistan’da faaliyete geçmesi için Hindistan hükümetiyle ortak çalışmalar yürütüldüğü ve gerekli izinlerin alınmaya çalışıldığı ifade ediliyor.
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WhatsApp yaptığı açıklamada Hindistan pazarını oldukça önemsediğini ve bu bölgede farklı hizmetler sunmak için çalışmalar yürütmeye devam edeceğini belirtiyor.
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