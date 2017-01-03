WhatsApp telefon değiştirmeye mi zorluyor?
03 Ocak 2017 21:07
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WhatsApp bazı kullanıcılarıyla, en azından bu kullanıcılar yeni bir telefon alıncaya kadar yollarını ayıracak.
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WhatsApp yeni yılda getirilen yeni güvenlik odaklı özellikleri nedeniyle bazı telefonlarda çalışmamaya başladı.
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Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp bazı kullanıcılarıyla, en azından bu kullanıcılar yeni bir telefon alıncaya kadar, yollarını ayıracak.
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Şirket tarafından daha önce yapılan kullanıcılarına daha güvenli bir uygulama deneyimi sunabilmek için eski işletim sistemlerine vereceği desteği keseceğini belirtmiş, kullanıcıları uyarmıştı.
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WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak:
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iPhone 3GS, Android 2.1, Android 2.2, BlackBerry OS,
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BlackBerry 10, Nokia S40,
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Nokia Symbian S60, Windows Phone 7. (Kaynak: Evrensel
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