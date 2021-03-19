T24 LogoT24 Logo

WhatsApp'ın çalışmayacağı iPhone modelleri belli oldu

19 Mart 2021 12:57

15

Whatsapp'ın çalışmayacağı iPhone modelleri belli oldu | WABetaInfo‘nun haberine göre Whatsapp İOS 9 işletim sistemine sahip olan iPhone modellerine bundan sonra güncelleme göndermeyecek.

25

İşte Whatsapp'ın desteği bırakacağı İOS sürümleri

35

iOS 9 işletim sistemine sahip modellerde güncelleme desteğinin çekilmesinin ardından iOS 9 işetim sistemiyle çalışan iPhone modellerinde Whatsapp'a erişilemeyecek. 

45

Apple'ın bazı iPhone telefonlarına yeni sürüm güncellemesi göndermeyi bıraktığı biliniyor. Apple iPhone 5'ten önceki telefonlara iOS 10 güncellemesi göndermeyeceğini açıklamıştı.

55

İOS 10 işletim sistemini güncelleyemeyen iPhone 4 ve 4S modelleri artık Whatsapp'tan da güncelleme alamayacak. Whatsapp güncellemesi alamayan iPhone 4 ve 4S modelleri artık Whatsapp'a erişemeyecek.

WhatsAppmodeliphoneçalışmayacakbellioldusürüm
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24