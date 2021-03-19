WhatsApp'ın çalışmayacağı iPhone modelleri belli oldu
19 Mart 2021 12:57
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Whatsapp'ın çalışmayacağı iPhone modelleri belli oldu | WABetaInfo‘nun haberine göre Whatsapp İOS 9 işletim sistemine sahip olan iPhone modellerine bundan sonra güncelleme göndermeyecek.
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İşte Whatsapp'ın desteği bırakacağı İOS sürümleri
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iOS 9 işletim sistemine sahip modellerde güncelleme desteğinin çekilmesinin ardından iOS 9 işetim sistemiyle çalışan iPhone modellerinde Whatsapp'a erişilemeyecek.
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Apple'ın bazı iPhone telefonlarına yeni sürüm güncellemesi göndermeyi bıraktığı biliniyor. Apple iPhone 5'ten önceki telefonlara iOS 10 güncellemesi göndermeyeceğini açıklamıştı.
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İOS 10 işletim sistemini güncelleyemeyen iPhone 4 ve 4S modelleri artık Whatsapp'tan da güncelleme alamayacak. Whatsapp güncellemesi alamayan iPhone 4 ve 4S modelleri artık Whatsapp'a erişemeyecek.
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