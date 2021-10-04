WhatsApp’ten kaybolan mesajlar için 24 saat, 7 gün ve 90 gün seçeneği
04 Ekim 2021 10:04
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WhatsApp’ten kaybolan mesajlar için 24 saat, 7 gün ve 90 gün seçeneği
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Mesajlaşma uygulaması Whatsapp, Apple'ın işletim sistemi iOS'ta erişime açılan yeni güncellemeyi duyurdu. TestFlight programı aracılığıyla yayınlanan son güncellemeyle uygulamanın sürümü 2.21.200.11’e yükseldi.
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Yeniden tasarlanan sohbet balonları, eskisine göre daha yuvarlak, daha büyük ve daha koyu bir yeşil renge sahip olacağı önceden duyurulmuştu.
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Webtekno'nun aktardığına göre; güncelleme şu anda beta sürümünde ancak tüm kullanıcıların erişimine açılması çok uzun sürmeyecek. Söz konusu güncelleme ile kullanıcılar Whatsapp’ta kaybolan mesajları yönetmek için 24 saat, 7 gün ve 90 gün şeklinde farklı süreler sunan bir araç ekledi.
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Seçilen süre boyunca kaybolan mesajlar seçeneği tüm sohbetlerde aktif hale gelecek.
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Bu özellik, güncelleme indirildikten sonra Whatsap'ta Gizlilik Ayarları içinde yer alan “Varsayılan Mesaj Zamanlayıcı” seçeneği etkinleştirilerek kullanılabilir.