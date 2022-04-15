WhatsApp'tan yeni özellik; mesajlara emojilerle ifade bırakılabilecek
Özelliğin, kısa bir süre sonra tüm kullanıcılar için yayında olacağı duyuruldu
15 Nisan 2022 12:00
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WhatsApp tarafından yapılan açıklamada, sohbet uygulamasına mesajlara emoji tepkileri eklendiğini ve kullanıcıların mesaj olarak tek bir emoji göndermek zorunda kalmadan duygularını bu emojilerle ifade edebileceğini açıkladı.
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WhatsApp'ın emoji tepkilerinin başta, altı emoji ile sınırlı olacağı; ancak ilerleyen dönemde tüm emojilere izin verileceği duyuruldu.
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WhatsApp CEO'su Will Cathcart sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, gelecekte tüm emojilerin ve emojiler için mevcut tüm ten renklerinin destekleneceğini belirtti.
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Özelliğin, kısa bir süre sonra tüm kullanıcılar için kullanıma açılacağı öğrenildi.