WhatsApp'tan yeni özellik: Grup oylama ve anket yapılabilecek
08 Mart 2022 12:48
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Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, güncellemyele birlikte çok beklenen özelliği platforma getirdi.
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WhatsApp v2.22.6.70 beta sürümünde ortaya çıkan yeni özellik kullanıcıların grup sohbetlerinde oylama yapabilmesine imkân tanıyacak.
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Grup üyeleri bu anketlere katılarak konu hakkında fikirlerini beyan edebilecekler. Böylece rakip platformlardaki önemli bir özelliğe cevap verilmiş olacak.
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Donanım Haber'in aktardığına göre şu anda iOS betasında mevcut olan özellik muhtemelen ilk olarak iOS uygulaması ile sunulacak. Henüz oylama sorularının ve seçeneklerin nasıl hazırlanacağı konusunda bir netlik yok zira özellik tüm beta kullanıcılarına ulaşmış değil.
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Bununla birlikte katılımcıların birden fazla seçim yapabileceği alternatif bir yapının daha olacağı ifade ediliyor. Yani hem oylama hem anket tarzında bir özellik olacak gibi görünüyor.