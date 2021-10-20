WhatsApp'tan yeni güncelleme: En çok şikâyet edilen özelliğini değiştiriyor
20 Ekim 2021 13:11
17
WhatsApp'tan yeni güncelleme: En çok şikâyet edilen özelliğini değiştiriyor | Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının en çok şikâyet ettiği özellikler arasında yer alan bir özelliği değiştiriyor.
27
Güvenlik açığı olarak değerlendirilen uygulama geçen perşembe beta olarak çıktı. Kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.
37
WhatsApp'ta mesajlar uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunuyordu.
47
Ancak aynı durum yedekleme için geçerli değil. Şirket bazı kullanıcılar tarafından güvenlik açığı olarak değerlendirilen bu uygulamada değişikliğe gidiyor.
57
WhatsApp'ı 2014 yılında satın alan Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre perşembe gününden itibaren bazı kullanıcılar yeni yedekleme özelliğine erişebilecek.
67
Yani Google Drive'a ya da Apple iCloud'a yedeklenen görüşmeler de artık uçtan uca şifrelenecek. Güncelleme zaman içerinde tüm kullanıcılar açılacak.
77
WABetaInfo sitesinde yer alan habere göre, 'gizlilik' ayarlarında yeni bir düzenlemeye gitme kararı alan WhatsApp, Android ve iOS'te beta olarak bir özelliği kullanıma sundu.