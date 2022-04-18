WhatsApp testlere başladı: “Son görülme” özelliğinde neler değişecek?

WhatsApp, son görülmenizi kapatabilmenize olanak sağlayan özelliğini uzun bir süre önce kullanıcılara sundu.
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WhatsApp’ın bazı gizlilik özelliklerini sadece seçtiğiniz kişilere kapalı ya da açık olarak özelleştirebiliyorsunuz.
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En önemli gizlilik seçeneklerinden biri olan son görülmede böyle bir özelleştirmeye izin vermiyordu.
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WebTekno'da yer alan habere göre, Şimdi de WhatsApp, yeni bir güncelleme ile son görülmenizi kimlerin görebileceğini seçmenize olanak sağlamaya hazırlanıyor.
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Bu ayarı kullanmak isteyen kullanıcılar, yine aynı şekilde ‘Gizlilik’ sekmesindeki ‘Son Görülme’ bölümüne giderek yeni eklenen ‘Şunlar Dışında Kişilerim’ seçeneğinden son görülmesini gizlemek istedikleri kişileri seçebilecek.
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Seçilen kişilere son görülme kapatıldığında, o kişilerin de durumu görülemeyecek.
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WhatsApp son görülme için ortaya çıkan yeni seçenek, şu anda hem Android hem de iOS'ta beta olarak test ediliyor.