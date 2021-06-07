WhatsApp'ta yeni özellik: Yalnızca Android ekosistemine has olacak
07 Haziran 2021 12:16
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WhatsApp'ta yeni özellik: Yalnızca Android ekosistemine has olacak
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WhatsApp'ın "2.21.11.7" kodlu Android beta sürümünde, keşfedilmekte olan yeni bir özellik tespit edildi. Bu özellik, telefon numarası doğrulama işleminin otomatik olarak yapılamasını sağlıyor. Hızlı Arama olarak isimlendirilen özellik, yalnızca Android ekosistemine has olacak.
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Zira Apple, arama geçmişinin okunması için herhangi bir API desteği sunmuyor.
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Kullanıcı, telefon numarasını girdikten sonra seçeceği bu doğrulama yöntemi ile kod girmek ya da gelecek aramayla uğraşmak zorunda kalmayacak. Ayrıca her doğrulama işlemi için farklı bir telefon numarası kullanacak olan WhatsApp, böylelikle yeni doğrulama yönteminin istismar edilme imkanını da ortadan kaldıracak.
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WhatsApp'ın yeni özelliği, kullanıcının verdiği telefon numarasına bir arama yapacak. Sonra bu arama, daha yanıt verilmeden otomatik olarak sonlandırılacak. Özellik sayesinde tüm doğrulama işlemi birkaç saniye içinde tamamlanmış olacak. Ancak bu özelliğin kullanılabilir olması için arama geçmişinin WhatsApp tarafından izlenebilmesine izin verilmesi gerekecek. Arama geçmişinin WhatsApp tarafından takip edilmesini istemeyen kullanıcılar, SMS ya da çağrı alarak doğrulama yapmaya devam edebilecekler.