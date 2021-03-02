WhatsApp kullanıcılarını neler bekliyor?

WhatsApp’ta gizlilik sözleşmesini kabul etmek için son tarih 15 Mayıs. Bu tarihten sonra sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar mesaj alamayacak ve gönderemeyecek. Peki ya sonra?
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WhatsApp gizlilik sözleşmesini Ocak'ta güncellemişti. Yeni gizlilik sözleşmesi büyük yankı uyandırmış, kullanıcılardan tepki görmüştü. WhatsApp, tepkiler karşısında sözleşme kabul süresini uzatmıştı.
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Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar 15 Mayıs’tan itibaren mesaj atamayacak ve alamayacak. Bu kullanıcıların hesapları ‘aktif olmayan hesap’ olarak tanımlanacak ve aktif olmayan hesaplar da 120 gün sonra silinecek. Mesaj gönderimi olmamasına rağmen aramalar ve bildirimler ise kısa bir süre daha devam edecek.
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Peki, WhatsApp kullanmayanlar ne yapacak? Sözleşmeyi sonradan kabul etmek mümkün mü? WhatsApp geri adım atar mı? Diğer uygulamalar güvenilir mi? Hürriyet'ten Selin Irmak Kaçmaz'ın haberine göre, siber Güvenlik Uzmanı Alev Akkoyunlu ile İletişim Bilimci Yalçın Arı merak edilen soruları şöyle yanıtladı:
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Gizlilik sözleşmesini kabul etmekle nelere onay vermiş olacağız?
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Mark Zuckerberg Facebook üzerinden bazı verilerimize zaten erişiyor. Ve bu veriler hem Facebook hem de Instagram’da karşımıza ilgi alanlarımıza göre şekillendirilmiş reklamlar olarak çıkıyor. Fakat sahip olduğu Facebook verileri ile istediği düzeyde, en azından Google kadar, para kazanamıyor ya da reklam verenlerin taleplerini karşılayamıyor. WhatsApp verilerimizle daha spesifik bilgilerimize ulaşıp bunları şirketler ile paylaşarak hem sektörde daha fazla söz sahibi olacak hem de verilerimizi şirketlere ya da devletlere satarak daha fazla para kazanacak. Bu yeni yasa sayesinde WhatsApp yazışmalarımızdan nelere ihtiyacımız olduğunu öğrenip (örneğin yeni bir ayakkabı ihtiyacımız olduğunu arkadaşımızla paylaştığımızda), yapay zekâ bu veriyi işleyerek Instagram üzerinden istediğimiz tarz bir ayakkabıyı önümüze çıkaracaktır.
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WhatsApp sözleşmesini kabul etmek istemeyen kullanıcılar ne yapacak?
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Eğer WhatsApp yeni bir güncelleme yapmaz ya da geri adım atmazsa gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar artık bu uygulamayı kullanamayacak. Başka benzer mesajlaşma uygulamalarına yöneleceklerdir.
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WhatsApp kullanım yoğunluğu alternatif uygulamalara kayar mı?
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Kişisel olarak bu kaygının diğer mesajlaşma uygulamalarına da duyulması gerektiğini düşünsem de, WhatsApp oldukça ciddi kullanıcı sayısına sahip bir uygulama olduğu için etkisini daha yoğun hissediyoruz. Diğer uygulamalara geçişler devam edecek ama günün sonunda kemikleşmiş bir WhatsApp kullanıcı kitlesi olduğu için sadece sizin değil, iletişim halinde olduğunuz kişilerin de bu uygulamalara geçmesi gerekiyor.
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Sizce WhatsApp bir süre uzatması daha yapar mı?
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WhatsApp’ın süreyi uzatıp uzatmayacağı bence insanların kolektif olarak vereceği tepkiye bağlı. Eğer ilk sözleşme haberinde olduğu gibi kitlesel bir tepki verirsek bir uzatmaya daha gidebilir.
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15 Mayıs'a kadar onay vermezsek sonra kararımızı değiştirip uygulamayı kullanabiliyor muyuz?
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15 Mayıs'tan sonra şartları onaylamazsanız, aramaları ve bildirimleri almaya bir süre daha devam edebiliyorsunuz. Tabii mesaj okumak veya göndermek mümkün olmayacak. Ardından ise ne olacağı henüz kesinleşmedi ancak bununla birlikte WhatsApp’ın yeni politikasına göre 120 gün boyunca aktif olmayan hesaplar siliniyor. Yeni politikaları kabul etmeyen hesaplar da bu kapsamda değerlendirilerek hesapları ve verileri silinebilir. Dolayısıyla fikrini değiştiren kullanıcılar ürünü sıfırdan tekrar kurabilir.