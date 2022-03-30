WhatsApp emoji koleksiyonu yeniledi; işte 37 yeni emoji
30 Mart 2022 12:47
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WhatsApp'ın iOS sürümüne gelen yeni emojiler Android'lere de geldi. 37 yeni emoji şimdilik sadece beta sürümünde mevcut.
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WebTekno'da yer alan habere göre; WhatsApp, bir süre önce iOS kullanıcıları için çok çeşitli emojilere yer verilen Unicode emoji setini kullanıma açmıştı. Android kullanıcılarının sevineceği haber geldi.
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37 emoji WhatsApp’ın ilerleyen günlerde gelecek olan güncellemesiyle birlikte tüm Android kullanıcılarının erişimine açılacak.
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Şimdilik bu emoji seti Android işletim sistemi kullanan WhatsApp beta kullanıcıları için mevcut ve sadece beta kullanıcıları kendi aralarında bu emojileri gönderebiliyor.
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Eğer bir beta kullanıcıysanız bu emojileri 2.22.8.8 beta güncellemesini yapmayan bir arkadaşınızla paylaşamıyorsunuz.
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WhatsApp, ilerleyen günlerde bu emoji setini herkesin kullanıma açmaya hazırlanıyor