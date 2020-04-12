Vize Belediyesi'nden evde kalanlara davul-zurna ekibiyle konser
Kırklareli'nin Vize ilçesinde 'Evde kal' çağrılarına uyarak sokağa çıkmayan vatandaşlar, belediyenin müzik ekibiyle moral buldu.
12 Nisan 2020 16:52
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Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, koronavirüsle mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara moral ve destek vermek için bir etkinlik düzenledi. Üzerlerine, 'Evde kal Vize' tişörtleri giyen davul-zurna müzik ekibi, traktör römorkunda ilçenin tüm mahallelerini sokak sokak dolaştı.
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Trakya havalarının ağırlıklı olduğu konserlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Evlerinin önü, balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, davul-zurna ekibine eşlik etti. Bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak, oyun havaları eşliğinde göbek attı.
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Üzerine 'Evde kal Vize' yazılı tişört giyen Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, insanlığın çok zor bir sınavdan geçtiğini belirterek, "Tüm dünya olarak sadece ülkemiz de değil, bir pandemi ile karşı karşıyayız. Koronavirüs tüm dünyayı olumsuz yönde etkiledi. İnsanlarımıza, vatandaşlarımıza moral olması açısından pazar günü böyle bir etkinlik yapalım dedik. Temennimiz burada hiç bir vatandaşımızın kılına zarar gelmemesi, vatandaşlarımızın mağdur olmaması bunun için de bizler devletimizin yanındayız. Vatandaşlarımızla beraber bu günleri atlatacağız" dedi.
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Belediyenin vatandaşa büyük bir moral verdiğini belirten Sibel Semizer, "Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İyi bir moral oldu güzel oldu" dedi.
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Vize halkına iyi bir moral olduğunu belirten Mustafa Türk ise, "Etkinlik güzel, moral tabi ki güzel bir şey herkese güzel bir moral oldu. Vatandaşımızın zaten psikolojisi bozuk. Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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İşte müzik ekibinin ilçeyi dolaştığı keyifli görüntüler...