T24 LogoT24 Logo

Vize Belediyesi'nden evde kalanlara davul-zurna ekibiyle konser

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 'Evde kal' çağrılarına uyarak sokağa çıkmayan vatandaşlar, belediyenin müzik ekibiyle moral buldu.

12 Nisan 2020 16:52

115

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, koronavirüsle mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara moral ve destek vermek için bir etkinlik düzenledi. Üzerlerine, 'Evde kal Vize' tişörtleri giyen davul-zurna müzik ekibi, traktör römorkunda ilçenin tüm mahallelerini sokak sokak dolaştı.

215

Trakya havalarının ağırlıklı olduğu konserlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Evlerinin önü, balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, davul-zurna ekibine eşlik etti. Bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak, oyun havaları eşliğinde göbek attı.

315

Üzerine 'Evde kal Vize' yazılı tişört giyen Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, insanlığın çok zor bir sınavdan geçtiğini belirterek, "Tüm dünya olarak sadece ülkemiz de değil, bir pandemi ile karşı karşıyayız. Koronavirüs tüm dünyayı olumsuz yönde etkiledi. İnsanlarımıza, vatandaşlarımıza moral olması açısından pazar günü böyle bir etkinlik yapalım dedik. Temennimiz burada hiç bir vatandaşımızın kılına zarar gelmemesi, vatandaşlarımızın mağdur olmaması bunun için de bizler devletimizin yanındayız. Vatandaşlarımızla beraber bu günleri atlatacağız" dedi.

415

Belediyenin vatandaşa büyük bir moral verdiğini belirten Sibel Semizer, "Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İyi bir moral oldu güzel oldu" dedi.

515

Vize halkına iyi bir moral olduğunu belirten Mustafa Türk ise, "Etkinlik güzel, moral tabi ki güzel bir şey herkese güzel bir moral oldu. Vatandaşımızın zaten psikolojisi bozuk. Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

615

İşte müzik ekibinin ilçeyi dolaştığı keyifli görüntüler...

715

815

915

1015

1115

1215

1315

1415

1515

ETİKETLER

KırklareliKırklareli VizeVizeVize BelediyesiVize Belediyesi karantinaVize Belediyesi konserVize konser
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24