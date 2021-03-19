Video içerik platformları tüm dünyada 1 milyar abone sayısını geçti
19 Mart 2021 13:45
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Video içerik platformlarının dünyadaki toplam abone sayısı 1 milyarı geçti.
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Dünyanın en çok aboneye sahip olan video akış servisi Netflix'in yükselmesi ile birlikte büyük stüdyolar da kendi video akış servisini oluşturmaya başladı. Disney, Warner Bros, Amazon ve Apple gibi büyük isimlerin de bu işe girmesi ile birlikte şüphesiz video akış servisleri, sinema sektöründe büyük yere sahip olmaya başladı.
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Geçtiğimiz günlerde Motion Picture Association'ın yıllık olarak yayınladığı rapora göre tüm video akış servislerinin dünyadaki toplam abone sayısı 1 milyarı geçmiş durumda. 1 milyar aboneliğin 1 milyar insan anlamına gelmediği belirtildi.
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Salgın esnasında sinemaların büyük kan kaybettiği ancak dijitale olan yönelim sayesinde de bu kan kaybının büyük oranda giderildiği gözüküyor raporda.
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Disney+ en önemli içeriklerini daha yeni yeni yayınlamaya başladı ve şimdiden 100 milyon aboneyi geçmiş durumda. Netflix, sabit artış ile devam ediyor ve o da 200 milyon aboneyi geride bıraktı. HBO Max, Amazon Prime Video ve Paramount+ ise daha çok yeni. Henüz onlar da en önemli içeriklerini yayınlamış değil.