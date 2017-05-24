Vanity Fair, Star Wars: The Last Jedi'dan fotoğraflar yayınladı
24 Mayıs 2017 18:48
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Star Wars serisinin son filmi Star Wars: The Last Jedi ekibi, Vanity Fair dergisine kapak oldu.
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Filmlerinin yayınlanma tarihinden önce basına sızdırmama konusundaki dikkatleri ile bilinen Disney ve Lucas film, efsanevi fotoğrafçı Annie Liebovitz’in çektiği kareler ile ekibi kendi elleriyle Vanity Fair’in kapağına yerleştirdi.
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Son filmde hayatını kaybeden Han Solo karakterini canlandıran Harrison Ford’un yer almadığı ve The Last Jedi’ın çekimleri bittikten sonra hayatını kaybeden ve serideki son filminde oynamış Carrie Fisher’ın da yer aldığı kapak fotoğraflarına sahip dergi satışa çıkmış durumda.
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Fotoğraflarda filmin ana oyuncularının yanı sıra dikkat çeken iki detaydan ilki, Captain Phasma’yı canlandıracak Gwendoline Christie’nin yer alması, İkincisi de Kelly Marie Tran’ın canlandırdığı Rose karakterini görüyor olmamız.