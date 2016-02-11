Van Gogh'un odasında bir gece geçirmek ister misiniz?
11 Şubat 2016 13:38
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Chicago Sanat Enstitüsü, Hollandalı ressam Van Gogh'un Arles'daki odasını resmettiği ünlü "Yatak odası" tablosundaki odanın gerçek ölçülerde replikasını yaptı.
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Replikayı ilginç kılansa odada bir gece geçirmenin mümkün olması. Airbnb üzerinden odayı kiralamak mümkün
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Hazırlanan odayı orijinal tablodan ayırmak güç, zira tablonun en küçük detayı bile; parkelerin renginden duvarda asılı duran havlunun çizgilerine kadar birebir kopyalanmış.
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İlgilenenler için, “Van Gogh’un Yatak Odaları”, 10 Mayıs 2016’ya kadar devam edecek. Sergiyle ilgili gelişmeleri Chicago Sanat Enstitüsü’nün Facebook hesabından da takip edebilirsiniz.
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