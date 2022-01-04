Van'da, kar yağışı nedeniyle kapanan 180 yerleşim yerinin yolu açıldı
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 224 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için gün boyu çalışma yürüttü. Ekiplerin gece saatlerine kadar süren çalışmalarıyla 180 mahalle ve mezra yolunu ulaşıma açılırken, kalan 44 yerleşim yeri yolunun açılması için de çalışmalara devam ediliyor.
04 Ocak 2022 10:09
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Van'da, önceki gün akşam saatlerinde başlayıp dün sabaha kadar aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle; kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 15, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaşırken, 224 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
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Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonrası 180 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı. Kalan 44 yerleşim yerinin yolunun açılması için ise çalışmalar sürdürülüyor.
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Öte yandan yetkililer, Van-Bahçesaray yolunun açık olduğunu ancak gün içinde kar yağışı beklendiğini söyledi.