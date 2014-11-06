V maskeleri ile sokağa indiler, Londra karıştı
06 Kasım 2014 17:08
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Eski bir İngiliz askeri olan Guy Fawkes'ın 5 Kasım 1605'te Parlamento Binası'nı havaya uçurmaya çalıştığı günü anmak için sokağa çıkan İngilizlerle polis arasında Londra'da büyük gerilim yaşandı
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Binlerce göstericinin katıldığı eyleme İngiliz komedyen Russell Brand de katılırken anti- kapitalist grupların havai fişekli saldırısına İngiliz polisi coplarla yanıt verdi
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V for Vendetta isimli film ile ünlenen ve Guy Fawkes'ı temsil ettiğine inanılan maskelerle sokağa çıkan eylemciler İngiliz hükümetinin kemer sıkma politikasına tepki gösterdiler
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