T24 LogoT24 Logo

V maskeleri ile sokağa indiler, Londra karıştı

06 Kasım 2014 17:08

110

Eski bir İngiliz askeri olan Guy Fawkes'ın 5 Kasım 1605'te Parlamento Binası'nı havaya uçurmaya çalıştığı günü anmak için sokağa çıkan İngilizlerle polis arasında Londra'da büyük gerilim yaşandı

210

Binlerce göstericinin katıldığı eyleme İngiliz komedyen Russell Brand de katılırken anti- kapitalist grupların havai fişekli saldırısına İngiliz polisi coplarla yanıt verdi

310

V for Vendetta isimli film ile ünlenen ve Guy Fawkes'ı temsil ettiğine inanılan maskelerle sokağa çıkan eylemciler İngiliz hükümetinin kemer sıkma politikasına tepki gösterdiler

410

510

610

710

810

910

1010

ETİKETLER

londraingiltereprotestopolisgöstericikarşı karşıyakalabalıkv for vendettaGuy Fawkes
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24