Uzmanlar sahte parfüme karşı uyarıyor: Ciltte leke oluşturabilir, kıyafetlere zarar verebilir
18 Ekim 2020 10:16
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Uzmanlar sahte parfüme karşı uyarıyor: Ciltte leke oluşturabilir, kıyafetlere zarar verebilir
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Dermotoloji Uzmanı Prof. Dr. Neslihan Şendur, piyasa değeri binlerce lirayı bulan ünlü markaların yerine tercih edilen taklit parfümlere karşı vatandaşları uyardı. Pek çok açıdan tehdit oluşturan bu parfümlerin deri üzerinde kahverengi lekeler oluşturabileceğini söyleyen Şendur, "Normalde parfümler kıyafete uygulanmalı deriz ama sahte olanları kıyafetlere bile zarar veriyor. Hiç parfüm kullanmamak bunları kullanmaktan çok daha iyidir" dedi.
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Pek çok açıdan tehdit oluşturan bu parfümlerin deri üzerinde kahverengi lekeler oluşturabileceğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Neslihan Şendur, "Bazı parfümler güneşle beraber etkileşirse toksik reaksiyon dediğimiz bir reaksiyon gelişebiliyor. Bu bağlamda deride renkte değişiklikler görülebilir. Deri renginde koyulaşma ve kahverengi lekeler karşımıza çıkabilir. Bu yüzden vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerekiyor.
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Normalde parfümler kıyafete uygulanmalı deriz ama sahte olanları kıyafetlere bile zarar veriyor. Doğru üretilip üretilmediğini bilemiyoruz. Hiç parfüm kullanmamak bunları kullanmaktan çok daha iyidir" dedi. Üretilen bu parfümlerde kullanılan malzemelerin son derece önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şendur, şunları kaydetti:
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"Birçok karışımın bir araya getirilerek parfüm üretildiğini biliyoruz. Eğer bu kullanılan parfümlerde, deriye zararlı olan herhangi bir madde var ise sıklıkla kontakt dermatit dediğimiz rahatsızlıklarla karşılaşıyoruz. Kaşıntılı kızarıklıklar ile hastalar bize başvururlar genellikle. Parfümün uygulandığı alanda deride değişikliklerle gelirler. Güzel kokmayı herkes seviyor ama parfüm seçerken dikkatli olmak gerekiyor. Seçerken daha kaliteli ürünleri tercih etmek gerekiyor. Bir reaksiyon olursa o parfümün kullanılması derhal bırakılmalıdır. Parfümler kıyafetler üzerine uygulanmalıdır. Hatta parfüm havaya sıkıldıktan sonra kokunun içinden yürüyerek geçilmesi daha sağlıklı olacaktır. Parfüm şişeye girinceye kadar pek çok aşamadan geçiyor. Birçok katkı maddesi, sabitleyiciler kullanılıyor. İçinde kullanılan katkı maddeleri ve boyaların her biri alerjik reaksiyona sebep olabilir."