Uzaktan çalışanlar için spor alternatifleri

Yataktan kalkıp bilgisayar başına geçmek ve iş bitince yine koltuğa uzanıp tüm gün boyunca hareketsiz yaşamak, farkında olmadan insanları diyabete sürükleyebilir ya da uzun vadede kas erimesine kadar gidebilen sorunlara yol açabilir. İşte evden çalışanlar için spor alternatifleri...
01 Mayıs 2022 19:31
16
Yataktan kalkıp bilgisayar başına geçmek ve iş bitince yine koltuğa uzanıp tüm gün boyunca hareketsiz yaşamak, farkında olmadan insanları diyabete sürükleyebilir ya da uzun vadede kas erimesine kadar gidebilen sorunlara yol açabilir. İşte evden çalışanlar için spor alternatifleri...
26
1. Bacaklarınızı değil otomobilinizi dinlendirin Çarşıya markete gitmek için evden çıkmak zorunda olduğunuz anlar için eğer mümkünse otomobilinizi kullanmayın ve yürüyerek gidip gelmeyi kendinize kural edinin. Bu sayede, özel olarak spor yapmaya zaman ayıramıyor olsanız bile farkında olmadan birkaç kilometre yürümüş ve hatta alışveriş torbaları taşıyarak efor sarf etmiş olacaksınız.
36
2. Yürüyüş rotası belirleyin Kendinize evinizin çevresinde veya otomobiller ulaşabileceğiniz bir lokasyonda, 1-2 sata boyunca yürüyebileceğiniz bir rota belirleyin. Bu rotadaki performansınızı da ölçmek için Runtastic benzeri spor uygulamalarını kullanabilirsiniz. Böylece her defasında performansınızı geliştirmek için kayıt da tutmuş olacaksınız. Hatta dijital olarak arkadaşlarınızla da belli mesafelerdeki performansınızı yarıştırarak bu işi bir eğlenceye de dönüştürebilirsiniz.
46
3. Spor aletlerine yatırım yapın Spor salonları pek çok geniş imkanı sunuyor olabilir ama evde iş başındayken işe birkaç dakika mola verip biraz bisiklet çevirseniz ya da birkaç set dumbell kaldırsanız, hiç olmadı direnç bantlarıyla bacak kaslarınızı çalıştırsanız, kan dolaşımınızı hızlandırmak adına faydalı bir iş yapmış olursunuz. Kaldı ki, masa başında oturmak için 45 dakikadan uzun süreler tehlike yaratır ve bir saatlik süre içinde mümkünse iki kez kalkıp bacaklarınızı hareket ettirmeniz önemlidir.
56
4. Akıllı saatinize kulak verin Eğer bir akıllı saat kullanıyorsanız, gün içindeki spor saatleriniz için uyarınızı kurduktan sonra, saatin kalp ritmi ölçme özelliği sayesinde kalp ritminizi belirlediğiniz hedefe kadar yükseltecek şekilde HIIT antremanı yapıp tekrar iş başına dönebilirsiniz. Bu HIIT antrenmanları birkaç dakikalık kısa ama yoğun antrenmanlar olduğu için işinizi de bölmeyecektir ancak kalp ritminizin belirgin şekilde artmış olması bu egzersizlerin kilit noktasıdır. Elbette sağlık probleminiz varsa bu tür egzersizlerden önce doktorunuza danışmayı da ihmal etmemelisiniz.
66
5. Çalışma odanızı havalandırmayı unutmayın Çalıştığınız oda yeterince havalanmıyorsa ve odadaki oksijen oranı düşükse, hem yaptığınız işe odaklanmada zorlanırsınız, hem de spor yaparken enerjiniz çok hızlı düşer. Bu nedenle çalıştığınız ve spor yaptığınız odaların iyi havalanmasına özen göstermelisiniz.