Usta oyuncu Köksal Engur, Kırmızı Oda'ya transfer oldu
31 Aralık 2020 09:20
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Cuma günlerinin heyecanla izlenen ve bir çok ünlü oyuncunun katılımıyla adından sıkça söz ettiren Kırmızı Oda dizisine usta oyuncu Köksal Engür konuk oluyor. Engür, 4 bölümde yer alacak.
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TV100'ün haberine göre, bu yıla damgasını vuran Kırmızı Oda dizisine yine ünlü bir isim konuk oluyor. Usta oyuncu Köksal Engür dizide 4 bölüm rol alacak. Engür 'Kırmızı Oda'nın doktor Ayşe'si Meriç Aral'ın dedesini canlandıracak.
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Köksal Engur Kimdir? Eğitimini tamamlamadan önce sanat yaşamına başlayan oyunculardandır. 1956 yılında TRT Ankara Radyosu, Çocuk Saati programında kısa radyo tiyatrolarıyla başlayan deneyimleri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 1969 yılında mezun olana kadar sürdü.TRT'de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmalarının da temelini atan sanatçı, Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Küçük Sahne gibi özel tiyatrolarda ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi yapımlarında çeşitli roller aldı. Radyo deneyimlerini seslendirmedeki ustalığını geliştirmekte kullanan Engür, tiyatroyla sınırlı kalmayıp, sinema ve dizi filmlerinde de oynadı.Sanatçı, SüngerBob KareŞort çizgi dizisinde Squitward'ü seslendirmiştir. Korkuyorum Anne filmiyle ödül alan oyuncu, Susam Sokağı'ndaki Büdü karakterini ve çizgi filminde Red Kit'i de seslendirmişti.Leyla ile Mecnun'da "Ak Sakallı Dede" ve "Karabasan" rollerinde oynadı. Ben de Özledim'de kendisini canlandırmıştır. Beş Kardeş dizisinde Osman rolünü oynamıştır.
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Kırmızı Oda'nın konusu nedir? Kırmızı Oda dizisinde izleyici ile buluşacak olan her hayat hikâyesinin altında yatan korkuları, acıları, sevinçleri, mutluluk ve hüzünleri irdelenirken izleyicinin de ruhunun kapalı kapıları aralanarak belki de kendi yaşamlarını sorgulayacakları kendinden birer parça bulacaklardır.
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Usta oyuncu Köksal Engur, Kırmızı Oda'ya transfer oldu