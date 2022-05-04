Üsküdar Sahili'nde arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken Boğaz'a düştü, akıntıda kayboldu
İstanbul Üsküdar'da sahilde fotoğraf çekerken dengesini kaybederek denize düşen 21 yaşındaki Erdem Çağlar akıntıya kapılarak kayboldu.
04 Mayıs 2022 15:09
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Üsküdar Sahili'nde arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken Boğaz'a düştü, akıntıda kayboldu
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Erdem Çağlar ve iki arkadaşı sabah saatlerinde fotoğraf çekmek için Üsküdar Beylerbeyi Sahili'ne geldi. Boğaz manzarası ile fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybeden Erdem Çağlar, denize düştü.
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Arkadaşları Erdem Çağlar'ı kurtarmak için çabalarken, çevreden yardım istendi. Bir süre deniz yüzeyinde kalmak için çırpınan Erdem Çağlar, akıntıya kapılarak kısa süre sonra gözden kayboldu.
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Deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçlar arama çalışmasına başladı.
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Sahildeki bir işletmede çalışan Gültekin Yıldız, "Sabah saatlerinde olmuş, üç kişilermiş. Dalgıçlar geldi, arama yaptılar" dedi. Balık tutmak için sahile geldiğini söyleyen Oğuzhan Menteşe ise "Bir kişi denize düşmüş. Fotoğraf çektirmek istemiş, dengesini kaybedip denize düşmüş. Arama çalışmaları devam ediyor" dedi. (DHA)