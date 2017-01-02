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Ünlülerden Reina saldırısına tepkiler

02 Ocak 2017 14:52

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Teröre lanet okuyan Ajda Pekkan, “Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilemekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Güzel vatanımı Allah korusun” dedi.

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Rıza Kocaoğlu, “Karanlığa boyun eğmeyeceğiz. Umudu taşıyacağız yeni yıllara... Hayatı, yeni hikayelerle onaracağız, hep beraber yapacağız. Hepinizi seviyorum ayırmadan” diye konuştu.

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"Ağlamak istemiyorum, karartmak istemiyorum yüreğimi" diyerek sözlerine başlayan Melisa Sözen, “Nefes almaktan, konuşmaktan ve evimin yolunda yürümekten korkmak istemiyorum. Kalp kırıklarımız son bulur derken yeniden dağlanıyor yaramız... Biliyorum zor değil ötedekinin elini tutmak. Bırak şimdi her şeyi bir kenara, ne olur. Nasıl iyileşiriz, nasıl kalkarız ayağa bizim için bir adım at. Ne olur kızgınlıklarını bir kenara bırak, çıkacaksak bu kör kuyulardan ‘ama’lardan uzak. Hepimiz başımızın okşanmasına hasretiz artık. Hepimizin yüreğinde aynı sızı. Hepimiz istiyoruz ki, ‘bitti’ densin bu acı. Elimdeki tek şey inancım. İçim kan ağlayarak. İnanıyorum bize” diye yazdı.

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Teröre lanet okuyan Berrak Tüzünataç, “Allah’ım buna sebep olan herkes gözümüzün önünde bunun bedelini ödesin lütfen. Bitsin, lütfen artık bitsin” dedi.

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Yeni yıla girerken iyi dileklerini paylaşan Nilüfer, “Çok değil birkaç saat öncesinde umutlarla yeni bir yıla girdik. Ancak maalesef terör durmuyor. İçim daralıyor” diyerek tepkisini gösterdi.

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“Daha, ‘Mutlu yıllar’ diyeli birkaç saat olmuşken gecemizi karartan, karanlık zihnin Allah belasını versin.”

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Ebru Gündeş, “Yeni yıla da karanlık soktular bizi... Bizler yılın ilk doğanları haberiyle mutlu olurduk eskiden. Yüreğimiz acı dolu ve yine karanlık bir gün” diyerek tepki gösterdi.

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“Ülkemize başsağlığı diliyorum” diyerek söze başlayan Doğa Rutkay, “Çok üzgünüm. Çok çaresizim. Çok acıklı, perişan haldeyim” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

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“Yazıklar olsun!” diyen Gülben Ergen, “Suçsuz bir insanı öldürmek, tüm insanlığı öldürmek gibidir. Terör hiçbir dine mensup olamaz” açıklamasını yaptı.

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“Eskiden, ‘senenin ilk doğan bebeğini’ sevinçle konuşurduk. Şimdiyse, ‘Allah’ım kimse saldırıda ölmesin’ diye dua ediyoruz.”

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“Hepimiz sarsıldık. Yaralandık ve öfkelendik. Kalanlar, öcü böcü demeden birbirimizi affedelim ve birbirimize sarılalım. “

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“2017’ye yepyeni umutlarla başlamıştık.”

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“2016’yı bitirince bitmiyor demek ki bu bela. Lanetlemekten de bıktık. Bir çözüm istiyoruz artık.“

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“Birliğimizi bozmadan, kimseyi yargılamadan, ötekileştirmeden, yaşamına, inancına karışmadan yaşarsak, terör provokasyon yapacak zemin bulamaz.”

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“Her defasında, ‘Yeter’ diyoruz ama yetmiyor. Terörün Allah belasını versin.“

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“Sadece huzur dilemiştik.”

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