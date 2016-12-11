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Ünlülerden Beşiktaş'taki terör saldırısına tepki: Yeter artık!

11 Aralık 2016 22:47

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Teröre lanet olsun. Ülkemizin, milletimizin başı sağolsun. Cennet vatanımızı teslim alacaklarını düşünenler kahrolsun...

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Lanet olsun demek sabır dilemek rahmetle anmak nasıl bu hallere düştük diye sormak yeter artık demek hiçbiri yetmiyor acımızı hafifletmiyor

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ÇOK ÜZÜCÜ... İstanbul'da gerçekleşen hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet,yaralılara acil şifalar diliyorum.

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Biz bu zalimliğe inat yaşamaya devam edeceğiz! Güzel Türkiyem başın sağ olsun...

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Çok büyük, çok derin bir acı. Allah hepimize sabır ve güç versin.

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Kim bilir bu gün o patlamaya maruz kalan yüzlerce kişinin yarın için, yeni yıl ve yarınları için ne planları vardı.

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Tüm yaralı polislerimize acil şifalar dilerim. Aileleri şimdi perişandır. Allah sabır versin. İnşallah acı haberler almayız.

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Off of umarım kimseye bişey olmaz, merak eden arkadaşlar ölmedik ama iyi de diiliz,acil şifalar memleketime

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Çok geçmiş olsun Beşiktaş! Geçmiş olsun güzel ülkem...

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Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum

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Offf onlarca kask var yerde. Yine onlarca şehit...Allahım mucize olsun ve ölen olmasın

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Bu yaşam tarzını bu korkuyu hiç bir vatan evladı haketmiyor. Bitirin artık bu kabusu.!

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Bela kol geziyor, ölümün adamları yine vahşet peşinde. Ne olacak bu ülkenin hali, nasıl kurtulacağız bu kaostan?

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Polis de biziz. Saldırı hepimize. / Kaynak: Hürriyet

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