Ünlüler mezara yanlarında ne götürdü?

Jack Daniels'la ömrü boyunca yaşadığı aşk ilişkisi yüzünden, ailesi Frank Sinatra'nın mezarına "yolluk" olarak bir matara Jack Daniels koymanın uygun olacağını düşündü. Dedikodulara göre aynı zamanda birkaç kuruş bozuk para bıraktılar, olur da öteki taraftan telefon kulübesinden arama yapmak isterse diye.
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Tony Curtis'in ailesi de Frank Sinatra klanı gibi düşünmüş olacak ki, 2010'da aktör öldüğünde, iPhone'unu, kovboy şapkasını, araç eldivenlerini ve Anthony Adverse adlı Tony Curtis'in sahne adından esinlenilmiş romanın bir kopyasını merhumla birlikte gömmüşler.
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1944'te bir film galasında Lauren Bacall, Humphrey Bogart'a, "Islık çalmayı biliyorsun, değil mi Steve? Dudaklarını böyle yapıyorsun sonra üflüyorsun" demiş. Daha sonra aralarında yaşanan gizli aşkın ilk yıllarında, Bogart, Bacall'a altın bir düdük alarak randevularını jestle onurlandırmak istemiş. 1957'de öldüğünde ise, külleriyle birlikte altın düdükte gömülmüş. Düdük yanına gömülürken Bacall, "Eğer bir şey istersen, sadece düdüğü çal" demiş.
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Çocuk kitapları yazarı Dahl, 1990'da öldüğünde, ailesi, Dahl'ın en sevdiği objeleri yanına aldığından emin olmak istedi. Hikayelerini yazarken kullandığı tüm ekipman, kurşun kalemleri vb. dahil.
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Özel orkestra şefi değneği, Mahler'in 5. Senfonisi'nin kaydı ve seyahatlerinde sürekli yanına aldığı değerli kitabı Lewis Carroll'un Alice Harikalar Diyarında kitabıyla birlikte gömüldü.
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Trajik bir uçak kazasında ölen Van Zant ve Lynyrd Skynyrd'ın Steve Gaines'i, gömülürken Van Zant'ın imzası haline gelmiş siyah Texas şapkası ve favori olta kamışıyla birlikte uğurlandı.
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1956'daki ölümünden önce, Lugosi ünlü pelerinini karısına vermiş ve oğlu için saklamasını rica etmişti. Ancak ailesi, Lugosi'nin imzası haline gelmiş kostümü, peleriniyle gömülmesini uygun gördü.
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Marley'nin dul karısının tabutu kapanmadan önce içine birazcık Ganja koyduğu söylentiler arasında.
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Warhol'un gömülen eşyaları aslında ailesi tarafından organize edilmedi. Bunun yerine tabutu toprağın aşağısına indirilirken en yakın arkadaşlarından biri olan Paige Powell koşarak geldi ve Andy'nin dergilerinden bir kaçını ve Estee Lauder "Beautiful" adlı parfümünü deliğe fırlatıverdi.
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Taylor ve Burton'ın ilişkisi oldukça göz önünde olsa da, ve bir çok biyografide aşk mektuplarından alıntılar bulunsa da, Burton'ın ölmeden 3 gün önce yazdığı son aşk mektubunu Taylor saklamış ve kimselere okutmamış. Burton'ın cenazesinden geldikten sonra aşk mektubunu bulan Taylor, hayatı boyunca yatağının baş ucunda mektupla uyumuş ve öldüğünde onunla gömülmeyi talep etmiş. (Mahmure.com'dan alınmıştır)