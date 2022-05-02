Ünlü şarkıcı canlı yayında yere düştü

Jüri üyesi olduğu American Idol adlı yarışma programının Disney konseptli özel gecesinde deniz kızı kostümü giyen Katy Perry, canlı yayında yere kapaklandı.
02 Mayıs 2022 16:34
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Jüri üyesi olduğu American Idol adlı yarışma programının Disney konseptli özel gecesinde deniz kızı kostümü giyen Katy Perry, canlı yayında yere kapaklandı.
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Ünlü şarkıcı Katy Perry, jüri üyesi olduğu American Idol adlı TV programında, Disney konseptine uygun kostüm seçti. ABC kanalında yayınlanan yarışmada jüri koltuğuna deniz kızı kostümüyle oturan 37 yaşındaki şarkıcı, bacaklarını hareket ettirmekte zorlandığı kıyafeti nedeniyle zor anlar yaşadı.
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Kıyafeti nedeniyle yürüyemeyen Perry, jüri koltuğuna el arabasıyla taşındı.
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Yarışmanın başında, canlı yayında yere kapaklanan ve yürüyemediği için kendi başına kalkamayan Perry'nin yardımına diğer jüri üyeleri yetişti.
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2018'den bu yana jüri üyesi olduğu programa düşüşüyle damga vuran Perry, komik anlara kendisi de gülerek tepki verdi.
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Perry, kostümüyle sahne arkasından yansıyan bazı kareleri Instagram sayfasında yayımladı.
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Kuliste giyinirken pek çok kişinin yardım ettiği Perry, bu anları da takipçileriyle paylaştı.