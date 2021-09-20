Ünlü model Genevieve Morton, Twitter'a 10 milyon dolarlık dava açtı
20 Eylül 2021 15:23
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Amerikan spor dergisi Sports Illustrated modeli Genevieve Morton, algoritmasını telif hakkı ihlaline katkıda bulunmakla suçlayarak Twitter'a 10 milyon dolarlık dava açtı.
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Ünlü model Genevieve Morton, şirketin yetkisiz hesaplar tarafından yayınlanan telif hakkıyla korunan materyalini kaldırmakta yavaş davrandığını iddia ederek federal mahkemede Twitter’a dava açtı. Morton en az 10 milyon dolar tazminat istedi.
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Morton konuyla ilgili şu şekilde konuştu: “Teknoloji şirketleri ve sosyal medya platformları, sanatçıların ve içerik oluşturucuların yanında olmalı çünkü bu siteleri ilginç ve değerli kılan şey bu. Twitter’ın kendi önyargılarını empoze eden erkek mühendisler kullanarak akıllı kırpma araçları geliştirdiğini öğrendiğimde, bu kadarı yeterliydi.”
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3 Eylül’de açılan davada hem Twitter hem de TweetDeck sanık olarak yer aldı. Ayrıca 2016 yılında Twitter tarafından satın alınan bir fotoğraf algoritması şirketi olan Magic Pony Technology’i de davalı olarak listelendi.
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Morton, her iki fotoğraf için de yayından kaldırma talebinde bulundu. Davada, fotoğraflardan birinin kaldırılma işleminin yaklaşık üç ay, diğerinin ise hemen hemen beş hafta sürdüğü belirtildi.