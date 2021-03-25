Ünlü model Chrissy Teigen, Twitter hesabını sildi: Çok incindim
Kendisine yönelik olumsuz yorumlardan bunaldığını söyleyen ünlü model ve sunucu Chrissy Teigen, “Çok incindim” diyerek Twitter’dan ayrıldığını duyurdu.
25 Mart 2021 09:40
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Chrissy Teigen, 10 yıldır yer aldığı sosyal medya platformu Twitter’dan olumsuzluklarla baş edemediği gerekçesiyle ayrıldı.
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Müzisyen John Legend’in 35 yaşındaki eşi Teigen, 13,7 milyon takipçisine, Twitter’dan neden ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.
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Teigen, “10 yıldan uzun zamandır yazdıklarımı okuyorsunuz. Dürüst olmak gerekirse burada yarattığımız dünyaya çok şey borçluyuz. Çoğunuzu gerçek arkadaşım olarak görüyorum. Ama artık veda zamanı. Burası beni artık olumsuz etkilediği kadar olumlu etkilemiyor” ifadesini kullandı.
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Teigen ayrıca, “Hayattaki amacım insanları mutlu etmek. Hissettiğim acı benim için çok fazla. Her zaman güçlü bir siyah kız portresi çizdim ama artık değilim” dedi.
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Şimdi, Twitter’a ilk girdiğinden başka biri olduğunu söyleyen Teigen, “Lütfen tek dikkate aldığımın siz olduğunu bilin” diyerek takipçilerine veda etti.
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“Dürüst olmak gerekirse burada çok incindim” diyen Teigen, “Sizi seviyorum çocuklar, burada çok iyi zaman geçirdik ama aynı zamanda sizden nefret ediyorum" yazdı.